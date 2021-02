Francesca Mannocchi, le parole per dirlo (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Mille fili mi legano qui. Vivere la malattia”, di Silvia Bonino. Lo lessi d’un fiato. Grazie a un’intervista televisiva scoprii “Un medico, un malato, un uomo. Come la malattia che mi uccide mi ha insegnato a vivere”, di Mario Melazzini. Lo lessi d’un fiato. La prima, docente di psicologia a Torino; il secondo, medico oncologo a Pavia. Due storie identiche, due incontri con la malattia (in attesa del miracolo della scienza), eppure due modi diversi di presentarla, di raccontarla, forse di viverla. Bonino appare persino un po’ distaccata, professorale; Melazzini è passionale. Due libri che hanno la forza di cambiarti, perché ti costringono a misurarti con il limite. Ora arriva “Bianco è il colore del danno”, di Francesca Mannocchi, edito da Einaudi. Lo leggo d’un fiato. Il bianco può essere il colore del latte, ma anche del danno, il colore, o il non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Mille fili mi legano qui. Vivere la malattia”, di Silvia Bonino. Lo lessi d’un fiato. Grazie a un’intervista televisiva scoprii “Un medico, un malato, un uomo. Come la malattia che mi uccide mi ha insegnato a vivere”, di Mario Melazzini. Lo lessi d’un fiato. La prima, docente di psicologia a Torino; il secondo, medico oncologo a Pavia. Due storie identiche, due incontri con la malattia (in attesa del miracolo della scienza), eppure due modi diversi di presentarla, di raccontarla, forse di viverla. Bonino appare persino un po’ distaccata, professorale; Melazzini è passionale. Due libri che hanno la forza di cambiarti, perché ti costringono a misurarti con il limite. Ora arriva “Bianco è il colore del danno”, di, edito da Einaudi. Lo leggo d’un fiato. Il bianco può essere il colore del latte, ma anche del danno, il colore, o il non ...

"Bianco è il colore del danno" racconta una parte di ciò che è capitato a Francesca Mannocchi da quando, una mattina a Palermo, s'è svegliata e metà del suo corpo le sembrava non rispondere più ai suoi ordini. Dopo mesi e decine di indagini arriva la diagnosi attesa ma ...

