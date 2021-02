Forza Italia | l' addio di tre deputati Osvaldo Napoli | Verso un nuovo centro moderato

fattoquotidiano : Governo Draghi, dopo la fiducia la prova prescrizione. Pd e 5 stelle riusciranno a bloccare renziani e Forza Italia… - petergomezblog : Governo Draghi, dopo la fiducia in commissione la prova prescrizione. Pd, 5 stelle e Leu riusciranno a bloccare ren… - ricpuglisi : Fatemi capire: @forza_italia e @LegaSalvini sosterranno il governo Draghi per portare a casa un predominio assoluto… - CARLODAVIDE1 : @BerniniAM @berlusconi @forza_italia @Antonio_Tajani @LiciaRonzulli Complimenti, un grande augurio di buon lavoro! Davide - _lele75_ : @berlusconi @forza_italia @LiciaRonzulli Io buttavo pure le bombe -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia

perde tre deputati: Osvaldo Napoli, Daniela Ruffino e Guido Della Frera , che lasciano il gruppo azzurro alla Camera e transitano ora al gruppo Misto , anche se l'approdo finale dovrebbe ...... e per il bene dell'gli voglio fare gli auguri. Il governo è sostenuto da una maggioranza ... facendo venire fuori un'immagine litigiosa del governo: ognipolitica infatti cerca di ...Forza Italia perde pezzi in Piemonte. Due deputati di peso, Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino, hanno lasciato il partito di Silvio Berlusconi per aderire a 'Cambiamo!', il gruppo fondato da ...Con Daniela Ruffino e Guido Della Frera transiterà dal gruppo misto per poi approdare alla componente Cambiamo! di Toti ...