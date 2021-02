Forza Italia, l'addio di tre deputati. Osvaldo Napoli: "Ora un nuovo centro moderato" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Forza Italia perde tre deputati: Osvaldo Napoli, Daniela Ruffino e Guido Della Frera , che lasciano il gruppo azzurro alla Camera e transitano ora al gruppo Misto , anche se l'approdo finale dovrebbe ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021)perde tre, Daniela Ruffino e Guido Della Frera , che lasciano il gruppo azzurro alla Camera e transitano ora al gruppo Misto , anche se l'approdo finale dovrebbe ...

fattoquotidiano : Governo Draghi, dopo la fiducia la prova prescrizione. Pd e 5 stelle riusciranno a bloccare renziani e Forza Italia… - petergomezblog : Governo Draghi, dopo la fiducia in commissione la prova prescrizione. Pd, 5 stelle e Leu riusciranno a bloccare ren… - ricpuglisi : Fatemi capire: @forza_italia e @LegaSalvini sosterranno il governo Draghi per portare a casa un predominio assoluto… - Rosariodpr1974 : RT @LucillaMasini: Lega e Forza Italia contestano il Governo di cui fanno parte, per la mancata apertura delle piste da sci. Come quello ch… - bellissima2021 : RT @SandraCeradini: @zampa_qua @bellissima2021 @EssereAnimali @lazampa @LaStampa @italia_24news @CorriereAnimali @RestiamoAnimali @enpaonlu… -