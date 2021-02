Forza Italia: la creatura di Silvio Berlusconi dilaniata tra sovranisti e antisovranisti (Di lunedì 15 febbraio 2021) È bastato un pranzo – ma senza esagerazioni come d’abitudine – a Silvio Berlusconi per mettere a posto l’intera geografia interna del partito dopo la ‘fuga’ verso il governo dei tre lettiani e antisovranisti (leggasi: anti Salvini) Brunetta, Carfagna e Gelmini. Silvio Berlusconi ha nominato Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia e Licia Ronzulli (negli ultimi anni vero braccio destro del Cav) responsabile dei rapporti con gli alleati. A Tajani, attuale vicepresidente del partito, e tra i fondatori del del Movimento azzurro, il Cav “ha assegnato come principale mandato quello di coordinare lo sviluppo di Fi sul territorio. Tra i primi compiti anche quello di coordinare l’attività e il contributo di Fi al neonato governo Draghi. Insomma, una sorta di ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) È bastato un pranzo – ma senza esagerazioni come d’abitudine – aper mettere a posto l’intera geografia interna del partito dopo la ‘fuga’ verso il governo dei tre lettiani e anti(leggasi: anti Salvini) Brunetta, Carfagna e Gelmini.ha nominato Antonio Tajani coordinatore nazionale die Licia Ronzulli (negli ultimi anni vero braccio destro del Cav) responsabile dei rapporti con gli alleati. A Tajani, attuale vicepresidente del partito, e tra i fondatori del del Movimento azzurro, il Cav “ha assegnato come principale mandato quello di coordinare lo sviluppo di Fi sul territorio. Tra i primi compiti anche quello di coordinare l’attività e il contributo di Fi al neonato governo Draghi. Insomma, una sorta di ...

