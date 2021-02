Forza Italia, Berlusconi nomina Tajani coordinatore nazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato il vicepresidente Antonio Tajani nuovo coordinatore nazionale del partito. All'ex numero uno del Parlamento europeo è stato assegnato come ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il presidente di, Silvio, hato il vicepresidente Antonionuovodel partito. All'ex numero uno del Parlamento europeo è stato assegnato come ...

