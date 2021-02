Formula 1, presentata la nuova McLaren (Di lunedì 15 febbraio 2021) . La grande novità è rappresentata dal motore Mercedes. WOKING (REGNO UNITO) – E’ stata presentata la nuova McLaren. La scuderia di Woking è il primo team a svelare la monoposto che scenderà in pista il prossimo 28 marzo, giorno dell’inizio del Mondiale. La vettura si chiama MCL35M ed è una evoluzione di quella dello scorso anno. La grande novità è rappresentata dal motore. Terminato il rapporto con la Renault, la scuderia ha deciso di affidarsi alla Mercedes. Una sfida importante per il team di Woking che spera di ripetere i risultati della scorsa stagione. Lando Norris e Daniel Ricciardo i piloti La seconda novità del 2021 per la Mercedes è rappresenta da Daniel Ricciardo. Il pilota australiano, dopo una stagione in chiaroscuro con la Renault, ha voglia di rilanciarsi. L’ex Red Bull nel ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) . La grande novità è rapdal motore Mercedes. WOKING (REGNO UNITO) – E’ statala. La scuderia di Woking è il primo team a svelare la monoposto che scenderà in pista il prossimo 28 marzo, giorno dell’inizio del Mondiale. La vettura si chiama MCL35M ed è una evoluzione di quella dello scorso anno. La grande novità è rapdal motore. Terminato il rapporto con la Renault, la scuderia ha deciso di affidarsi alla Mercedes. Una sfida importante per il team di Woking che spera di ripetere i risultati della scorsa stagione. Lando Norris e Daniel Ricciardo i piloti La seconda novità del 2021 per la Mercedes è rappresenta da Daniel Ricciardo. Il pilota australiano, dopo una stagione in chiaroscuro con la Renault, ha voglia di rilanciarsi. L’ex Red Bull nel ...

