Formula 1, accordo Red Bull-Honda: avanti insieme fino al 2025 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Formula 1, accordo tra Red Bull e Honda. I motori della casa giapponese saranno in pista almeno fino al 2025. MILTON KEYNES (INGHILTERRA) – Formula 1, accordo tra Red Bull e Honda fino al 2025. Dopo le indiscrezioni su una possibile separazione al termine della stagione, la scuderia di Milton Keynes ha annunciato di aver raggiunto l’intesa per proseguire insieme per il prossimo quadriennio. Una notizia molto importante per il team austriaco che proverà a trattenere in questi anni anche Max Verstappen con l’obiettivo di andare a conquistare il titolo iridato. L’accordo tra Red Bull e ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021)1,tra Red. I motori della casa giapponese saranno in pista almenoal. MILTON KEYNES (INGHILTERRA) –1,tra Redal. Dopo le indiscrezioni su una possibile separazione al termine della stagione, la scuderia di Milton Keynes ha annunciato di aver raggiunto l’intesa per proseguireper il prossimo quadriennio. Una notizia molto importante per il team austriaco che proverà a trattenere in questi anni anche Max Verstappen con l’obiettivo di andare a conquistare il titolo iridato. L’tra Rede ...

