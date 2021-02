Formazioni ufficiali Chelsea-Newcastle, Premier League 2020/2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Chelsea-Newcastle, match valido per la ventiquattresima giornata della Premier League 2020/2021. I Blues di Tuchel arriva con il vento in poppa grazie alle tre vittorie di fila ottenute in campionato e al passaggio del turno in FA Cup. I Magpies nell’ultimo turno sono invece tornati alla vittoria sconfiggendo il Southampton, allontanandosi sempre di più dalla zona retrocessione. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di lunedì 15 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le Formazioni ufficiali: Chelsea: (in attesa) Newcastle: (in attesa) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ledi, match valido per la ventiquattresima giornata della. I Blues di Tuchel arriva con il vento in poppa grazie alle tre vittorie di fila ottenute in campionato e al passaggio del turno in FA Cup. I Magpies nell’ultimo turno sono invece tornati alla vittoria sconfiggendo il Southampton, allontanandosi sempre di più dalla zona retrocessione. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di lunedì 15 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: (in attesa): (in attesa) SportFace.

