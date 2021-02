Foodie Love: su Rai Play meglio mangiare che amare (Di lunedì 15 febbraio 2021) Foodie Love - Guillermo Pfening e Laia Costa Ieri era San Valentino e la Rai ha deciso di festeggiare lanciando in esclusiva su Rai Play la serie spagnola Foodie Love. Un viaggio tra cibo e relazioni in otto episodi, sulla carta affascinante e d’atmosfera, ma nei fatti a rischio di andare fuori tema; perchè, a vederne i primi episodi, viene voglia di restare single a vita. Ella (Laia Costa) e El (Guillermo Pfening) – sì, semplicemente lei e lui - sono due trentenni che si conoscono su un’app dedicata al cibo e cominciano ad uscire insieme tra sospiri, imbarazzi, schizzi di vomito sulle scarpe dopo qualche cocktail di troppo e discorsi cervellotici nei quali non riescono mai a dire fino in fondo tutto quello che pensano. Salvo comunicarcelo attraverso nuvolette varie che fuoriescono dalle loro teste, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 febbraio 2021)- Guillermo Pfening e Laia Costa Ieri era San Valentino e la Rai ha deciso di festeggiare lanciando in esclusiva su Raila serie spagnola. Un viaggio tra cibo e relazioni in otto episodi, sulla carta affascinante e d’atmosfera, ma nei fatti a rischio di andare fuori tema; perchè, a vederne i primi episodi, viene voglia di restare single a vita. Ella (Laia Costa) e El (Guillermo Pfening) – sì, semplicemente lei e lui - sono due trentenni che si conoscono su un’app dedicata al cibo e cominciano ad uscire insieme tra sospiri, imbarazzi, schizzi di vomito sulle scarpe dopo qualche cocktail di troppo e discorsi cervellotici nei quali non riescono mai a dire fino in fondo tutto quello che pensano. Salvo comunicarcelo attraverso nuvolette varie che fuoriescono dalle loro teste, ...

mb_ita : RT @RaiPlay: Condividere gli stessi gusti in materia di cibo può far nascere il vero amore? “Foodie Love”, in esclusiva su #RaiPlay ?? #14fe… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: In esclusiva su RaiPlay dal 14 febbraio “Foodie Love” – Una nuova serie con Laia Costa e Guillermo Pfen… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: In esclusiva su RaiPlay dal 14 febbraio “Foodie Love” – Una nuova serie con Laia Costa e Guillermo Pfen… - MontiFrancy82 : Su @RaiPlay dal 14 febbraio la nuova serie tv internazionale “Foodie Love”, prodotta da HBO - SMSNEWSOFFICIAL : Su @RaiPlay dal 14 febbraio la nuova serie tv internazionale “Foodie Love”, prodotta da HBO -

Ultime Notizie dalla rete : Foodie Love "Foodie Love", ricette d'amore su RaiPlay

Spread the love Menù 1 Foodie Love, dal 14 febbraio su Rai Play 2 Di cosa parla Foodie Love 3 Cast di Foodie Love 4 Foodie Love, il trailer 5 Foodie Love in streaming: dove vederla 5.1 Condividi: 5.2 Mi piace: Foodie Love, ...

'Foodie Love' per San Valentino su RaiPlay -

Foodie Love , nuova serie prodotta da HBO Europe, arriva su RaiPlay , in prima visione per l'Italia, dal 14 febbraio . Al centro della trama le vicende di due trentenni, entrambi amanti del cibo, che ...

“Foodie Love”, ricette d’amore su RaiPlay TVSerial.it Foodie Love: su Rai Play meglio mangiare che amare

Ieri era San Valentino e la Rai ha deciso di festeggiare lanciando in esclusiva su Rai Play la serie spagnola Foodie Love. Un viaggio tra cibo e relazioni in otto episodi, sulla carta affascinante e d ...

Foodie Love

Ieri era San Valentino e la Rai ha deciso di festeggiare lanciando in esclusiva su Rai Play la serie spagnola Foodie Love. Un viaggio tra cibo e relazioni in otto episodi, sulla carta affascinante e d ...

Spread theMenù 1, dal 14 febbraio su Rai Play 2 Di cosa parla3 Cast di, il trailer 5in streaming: dove vederla 5.1 Condividi: 5.2 Mi piace:, ..., nuova serie prodotta da HBO Europe, arriva su RaiPlay , in prima visione per l'Italia, dal 14 febbraio . Al centro della trama le vicende di due trentenni, entrambi amanti del cibo, che ...Ieri era San Valentino e la Rai ha deciso di festeggiare lanciando in esclusiva su Rai Play la serie spagnola Foodie Love. Un viaggio tra cibo e relazioni in otto episodi, sulla carta affascinante e d ...Ieri era San Valentino e la Rai ha deciso di festeggiare lanciando in esclusiva su Rai Play la serie spagnola Foodie Love. Un viaggio tra cibo e relazioni in otto episodi, sulla carta affascinante e d ...