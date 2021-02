Foggia: morta Alice, 17 anni. Era in condizioni disperate da quattro mesi dopo essere stata investita Il decesso ieri (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alice, 17 anni, fu investita a Foggia il 13 ottobre. L’automobilista si fermò per prestare il primo soccorso ma la situazione era già gravissima. ieri, nel policlinico Riuniti, il decesso, dopo quattro mesi in condizioni disperate nell’ospedale Foggiano. Ne ha dato il triste annuncio la mamma che, in un periodo di leggero miglioramento delle condizioni della ragazza, aveva lanciato una sottoscrizione per il trasferimento di Alice in un centro specializzato. Speranza purtroppo non concretizzatasi perché le condizioni della 17enne erano rimaste troppo gravi per consentire uno spostamento. Sottoposta ad una decina di operazioni alla testa ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 15 febbraio 2021), 17, fuil 13 ottobre. L’automobilista si fermò per prestare il primo soccorso ma la situazione era già gravissima., nel policlinico Riuniti, ilinnell’ospedaleno. Ne ha dato il triste annuncio la mamma che, in un periodo di leggero miglioramento delledella ragazza, aveva lanciato una sottoscrizione per il trasferimento diin un centro specializzato. Speranza purtroppo non concretizzatasi perché ledella 17enne erano rimaste troppo gravi per consentire uno spostamento. Sottoposta ad una decina di operazioni alla testa ...

