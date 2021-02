Florovivaismo, la pandemia si abbatte sul settore in crescita (in Campania nel 2019 boom della produzione) (Di lunedì 15 febbraio 2021) È salito a 154 milioni di euro, nel 2019, il valore della produzione di fiori e piante in Campania, in crescita rispetto ai 144 del rilevamento precedente. Inoltre, supera quota 21 milioni di euro il valore alla produzione vivaistica campana. Il dato è diffuso dal Salone internazionale del Verde, Myplant & Garden, che avrebbe dovuto svolgersi proprio in questi giorni (rinviato a febbraio 2022 causa pandemia) elaborando i dati più recenti (anno 2019) forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Nel complesso, il comparto produttivo italiano orto-florovivaistico (fiori e piante, vivai, canne e vimini) è cresciuto del 5,8% rispetto al rilevamento precedente (2018), sfondando quota 2.716 milioni di euro. Altro dato positivo, il nuovo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) È salito a 154 milioni di euro, nel, il valoredi fiori e piante in, inrispetto ai 144 del rilevamento precedente. Inoltre, supera quota 21 milioni di euro il valore allavivaistica campana. Il dato è diffuso dal Salone internazionale del Verde, Myplant & Garden, che avrebbe dovuto svolgersi proprio in questi giorni (rinviato a febbraio 2022 causa) elaborando i dati più recenti (anno) forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Nel complesso, il comparto produttivo italiano orto-florovivaistico (fiori e piante, vivai, canne e vimini) è cresciuto del 5,8% rispetto al rilevamento precedente (2018), sfondando quota 2.716 milioni di euro. Altro dato positivo, il nuovo ...

