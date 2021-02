Fisco | Confesercenti | essenziale un riordino strutturale dell’imposizione fiscale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La riforma deldeve essere l'occasione per undelle discipline fiscali, ma anche per alleggerire la pressionesu famiglie e imprese e favorire il rilancio dell'economia L'articolo proviene da Firenze Post.

"La riforma deldeve essere l'occasione per un riordino strutturale delle discipline fiscali, ma anche per ... Lo proponein audizione presso le commissioni Finanze di Camera e Senato ..."Inoltre, il reddito delle persone fisiche titolari di partita Iva, delle imprese individuali e delle societa' di persone deve essere determinato in base a un criterio di cassa puro, abbandonando ...Occorre risolvere criticità legate sistema aliquote e scaglioni Irpef, che ipertassa redditi tra 28mila e 55mila euro ...NewTuscia – Ogni categoria ha indicato esigenze in vista del nuovo governo. Dallo stop ai licenziamenti agli investimenti, dalle misure ...