Fifa, Infantino non ci sta: "Non ho mai detto all'arbitro donna di non salutare lo sceicco" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, risponde con fermezza a chi lo ha accusato di misoginia in occasione della finale per il quinto e sesto posto del Mondiale per club, in cui l'arbitro donna brasiliana Edina Alves Batista non è stata salutata dallo sceicco qatariota Bin Hamad Al Thani, per la verità essendo anche lei in prima persona a evitare il "pugno-pugno" fatto dal collega uomo. In molti hanno pensato che a suggerirle di rispettare l'ortodossia islamica nel contatto tra uomo e donna fosse stato proprio il numero uno del calcio mondiale, che invece smentisce immediatamente: "Viste le bugie che sono state diffuse in merito a quanto detto alle donne arbitro durante la cerimonia di premiazione della finale della Coppa del Mondo per club Fifa vorrei fare un ...

