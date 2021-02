FIFA 21: FUT, la sequela di vittorie da record di Anders Vejrgang si ferma dopo 535 trionfi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Anders Vejrgang, il quindicenne supercampione di FIFA 21 FUT, si arena dopo una streak, mai vista prima e forse irripetibile, di 535 vittorie. Vejrgang è oramai una celebrità nell'ambiente di FIFA, a dicembre era balzato agli onori delle cronache quando è giunto a superare il precedente record di 298 vittorie. Da allora la sua ascesa è parsa inarrestabile e si è guadagnato il titolo popolare di giocatore più forte del mondo, nonostante sia, da regolamento, impossibilitato a giocare nei tornei ancora per qualche tempo, ovvero al raggiungimento dei sedici anni. Con mezzo milione di follower su Twitch, 300mila su Instagram, 91mila su YouTube e 90mila su Twitter, è oramai una celebrità e la sua sconfitta in diretta è stata un piccolo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021), il quindicenne supercampione di21 FUT, si arenauna streak, mai vista prima e forse irripetibile, di 535è oramai una celebrità nell'ambiente di, a dicembre era balzato agli onori delle cronache quando è giunto a superare il precedentedi 298. Da allora la sua ascesa è parsa inarrestabile e si è guadagnato il titolo popolare di giocatore più forte del mondo, nonostante sia, da regolamento, impossibilitato a giocare nei tornei ancora per qualche tempo, ovvero al raggiungimento dei sedici anni. Con mezzo milione di follower su Twitch, 300mila su Instagram, 91mila su YouTube e 90mila su Twitter, è oramai una celebrità e la sua sconfitta in diretta è stata un piccolo ...

