Fi | Cattaneo | ' nomina Tajani ottima scelta per rinforzare azione movimento'

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “ladel presidente Berlusconi dire Antoniocoordinatore nazionale di Forza Italia in un momento storico-politico in cui sarà fondamentalel'delazzurro non solo sul territorio ma nel coordinamento dell'attività di FI nel governo Draghi. Ad Antonio vanno i miei complimenti certo che saprà svolgere questo delicato compito con equilibrio, serietà e competenza. Buon lavoro”. Lo afferma Alessandro, deputato di Forza Italia.

Ma l'ex premier, che già non aveva gradito il fatto che quando concorse alladi Draghi a 'Mr ... poi si aprirà la partita, tra le opzioni c'è l'azzurro). Il pressing nei confronti di ...C'è però chi fa ragionamenti a più ampio raggio: "Questo governo arriverà fino alladel Capo ... Con Draghi cambieranno i vertici della Rai: per il dopo - Salini in polee Scrosati / 3. ...Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Ottima la scelta del presidente Berlusconi di nominare Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia in un ...«La settimana prossima le priorità sono tre: salute, lavoro e scuola. E anche laddove il ministro non è indicato dalla Lega vogliamo aiutare, capire, proporre, stimolare.