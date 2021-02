Federica Pellegrini show su Instagram e un fan scrive: “Si vede che frequenti Mara Maionchi” (FOTO) (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Si!!…e quindi?!“. Con una breve didascalia e un dito medio rivolto allo specchio, Federica Pellegrini ha voluto strappare un sorriso ai propri fan. Uno scatto decisamente ironico che ritrae la ‘Divina’ in bagno e che ben presto ha scatenato le reazioni dei follower. Sotto al post, infatti, un fan ha scritto: “Si vede che stai frequentando Mara Maionchi“, in relazione alla sua presenza a Italia’s Got Talent. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Si!!…e quindi?!“. Con una breve didascalia e un dito medio rivolto allo specchio,ha voluto strappare un sorriso ai propri fan. Uno scatto decisamente ironico che ritrae la ‘Divina’ in bagno e che ben presto ha scatenato le reazioni dei follower. Sotto al post, infatti, un fan ha scritto: “Siche stai frequentando“, in relazione alla sua presenza a Italia’s Got Talent. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@kikkafede88) SportFace.

