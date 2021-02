Far East Film Festival: le date del festival del cinema orientale (Di lunedì 15 febbraio 2021) La 23esima edizione del Far East Film festival tornerà a svolgersi in presenza: ecco le nuove date del festival del cinema orientale Chi è appassionato di cinema orientale non può non considerare il Far East Film festival di Udine come un valore aggiunto per il nostro Paese. L’evento è arrivato alla sua 23esima edizione, e finalmente potrà tornare alle sue origini. Lo scorso anno si era infatti tenuto online, a causa delle ormai note restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso. Per questo 2021 il Far East Film festival, una delle più grandi manifestazioni ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 15 febbraio 2021) La 23esima edizione del Fartornerà a svolgersi in presenza: ecco le nuovedeldelChi è appassionato dinon può non considerare il Fardi Udine come un valore aggiunto per il nostro Paese. L’evento è arrivato alla sua 23esima edizione, e finalmente potrà tornare alle sue origini. Lo scorso anno si era infatti tenuto online, a causa delle ormai note restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso. Per questo 2021 il Far, una delle più grandi manifestazioni ...

OlderGf : L'Ucraina diffida del vaccino #SputnikV e mette in guardia l'UE, mentre rinnova al presidente Biden la richiesta di… - CinemApp_Cinema : Il Festival di Udine sul cinema asiatico annuncia la nuova edizione, dall'11 al 19 giugno. In presenza, compatibilm… - cinematografoIT : Il Festival di Udine sul cinema asiatico annuncia la nuova edizione, dall'11 al 19 giugno. In presenza, compatibilm… - antopillosio : RT @messveneto: Far East Film Festival torna dal vivo: nuovo appuntamento dall'11 al 19 giugno con il cinema asiatico - Alessan41872109 : @Cr1st14nM3s14n0 @OnLineFog @_smicera Non ha attinenza ma ecco esempio di mondo fuori.. Startup digitale con soluzi… -