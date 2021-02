Fano, la quarantena del vescovo Trasarti: 'Sto meglio. Immagino l'Eucarestia tra la gente' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fano Ritirato nel suo studio dell'Episcopio, il vescovo di Fano Armando Trasarti, trascorre la sua quarantena, dopo essere stato infettato dal Coronavirus. In un video diramato dal sito della Diocesi ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 15 febbraio 2021)Ritirato nel suo studio dell'Episcopio, ildiArmando, trascorre la sua, dopo essere stato infettato dal Coronavirus. In un video diramato dal sito della Diocesi ...

statodelsud : Covid: vescovo Fano positivo, piano quarantena contatti - Pino__Merola : Covid: vescovo Fano positivo, piano quarantena contatti - ansa_marche : Covid: vescovo Fano positivo, piano quarantena contatti - AnsaMarche : Covid: vescovo Fano positivo, piano quarantena contatti. Sintomi lievi per prelato che risiede in episcopio - YouTvrs : Vescovo positivo al Covid, piano quarantena per i contatti - -