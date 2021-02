Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri: in un audio di 21 minuti il viaggio in auto di padre e figlia. Lui diceva: “Sto male. Ho paura” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un audio lungo 21 minuti in totale, che comincia alle 6.08 del mattino del 6 febbraio scorso, negli stessi attimi in cui Ilenia Fabbri veniva uccisa nel suo appartamento di via Corbara a Faenza. Un registrazione telefonica in cui si sentono la figlia Arianna e suo padre, il 53enne Claudio Nanni, mentre con la loro auto tornano verso la casa. Lei gli urla di accelerare, lui a un certo punto esclama: “Oddio, mi sento male. Ho paura”. La lunga registrazione telefonica è ora in mano alla procura di Ravenna ed è entrata nel fascicolo della pm Angela Scorza. L’ex marito al momento è indagato a piede libero per omicidio volontario pluriaggravato in concorso con persona ignota. Secondo chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Unlungo 21in totale, che comincia alle 6.08 del mattino del 6 febbraio scorso, negli stessi attimi in cuiveniva uccisa nel suo appartamento di via Corbara a. Un registrazione telefonica in cui si sentono laArianna e suo, il 53enne ClNanni, mentre con la lorotornano verso la casa. Lei gli urla di accelerare, lui a un certo punto esclama: “Oddio, mi sento. Ho”. La lunga registrazione telefonica è ora in mano alla procura di Ravenna ed è entrata nel fascicolo della pm Angela Scorza. L’ex marito al momento è indagato a piede libero pervolontario pluriaggravato in concorso con persona ignota. Secondo chi ...

