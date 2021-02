F1, la McLaren svela la nuova monoposto per il 2021: motore Mercedes, domina l’arancio (Di lunedì 15 febbraio 2021) La McLaren toglie il velo alla propria vettura per il Mondiale 2021 di Formula 1. La scuderia britannica – primo tra i dieci team – ha presentato la monoposto che disputerà la stagione che avrà inizio fra poco più di un mese con Daniel Ricciardo e Lando Norris che proveranno a confermare il terzo posto nella classifica costruttori ottenuto nel 2020. La novità principale riguarda il motore, visto che la MCL35M avrà una power unit Mercedes e non più Renault. Isn't it beautiful? ?? Time for a closer look at the #MCL35M. pic.twitter.com/0n1qy7qFWG — McLaren (@McLarenF1) February 15, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Latoglie il velo alla propria vettura per il Mondialedi Formula 1. La scuderia britannica – primo tra i dieci team – ha presentato lache disputerà la stagione che avrà inizio fra poco più di un mese con Daniel Ricciardo e Lando Norris che proveranno a confermare il terzo posto nella classifica costruttori ottenuto nel 2020. La novità principale riguarda il, visto che la MCL35M avrà una power unite non più Renault. Isn't it beautiful? ?? Time for a closer look at the #MCL35M. pic.twitter.com/0n1qy7qFWG —(@F1) February 15,SportFace.

