F-35 | diplomazia e operazioni Tutti gli obiettivi di Nave Cavour negli Usa

(Di lunedì 15 febbraio 2021) È iniziata l’avventura americana di, la portaerei della Marina militare che sabato scorso ha ormeggiato a Norfolk, in Virginia, presso la base navale della seconda flotta della US Navy. Ha trovato un’accoglienza calorosa da parte del team americano, con cui inizierà da subito prove tecniche in vista dell’avvio, a fine mese, della “fase calda”, quella che vedrà gli avanzati velivoli di Lockheed Martin decollare e atterrare sul ponte della portaerei italiana. Ad accogliere l’equipaggio al comando del capitato Giancarlo Ciappina c’erano tra gli altri l’ambasciatore d’Italia a Washington Armando Varricchio e il comandante della seconda flotta della US Navy, l’ammiraglio Andrew Lewis. IL VALORE STRATEGICO Il viaggio diverso gli Stati Uniti era iniziato il 28 gennaio scorso con la partenza da ...