Ex Embraco, per ora confermati i 400 licenziamenti: si attendono risposte dal Mise (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – I 400 licenziamenti previsti per la ex Embraco di Riva di Chieri (TO) restano al momento confermati. È quanto è emerso dall’ultima riunione che ha visto protagonisti le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm e Uglm di Torino e la curatela fallimentare di Ventures Production ex Embraco. Una eventuale proroga degli ammortizzatori sociali e l’utilizzo della cassa per Covid devono essere autorizzate infatti dai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico e ad oggi non risultano provvedimenti già approvati in questo senso. Le organizzazioni sindacali hanno già chiesto con urgenza un incontro al nuovo titolare del Mise Giancarlo Giorgetti e hanno inviato una lettera anche al presidente del Consiglio Mario Draghi auspicando un suo intervento nella vicenda. Restano da verificare infatti le ipotesi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – I 400previsti per la exdi Riva di Chieri (TO) restano al momento. È quanto è emerso dall’ultima riunione che ha visto protagonisti le sigle sindacali Fim, Fiom, Uilm e Uglm di Torino e la curatela fallimentare di Ventures Production ex. Una eventuale proroga degli ammortizzatori sociali e l’utilizzo della cassa per Covid devono essere autorizzate infatti dai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico e ad oggi non risultano provvedimenti già approvati in questo senso. Le organizzazioni sindacali hanno già chiesto con urgenza un incontro al nuovo titolare delGiancarlo Giorgetti e hanno inviato una lettera anche al presidente del Consiglio Mario Draghi auspicando un suo intervento nella vicenda. Restano da verificare infatti le ipotesi ...

