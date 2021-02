Eurozona | sale il surplus della bilancia commerciale

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) –ildell’a dicembre, registrando undi 29,2 miliardi di euro, rispetto all’avanzo di 25,7 miliardi del mese precedente e di 25,3 miliardi atteso dagli analisti. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 190,7 miliardi di euro in aumento del 2,3% su anno: è stata la prima variazione positiva da febbraio 2020. Le importazioni, nello stesso periodo, sono scese del 1,3% a 161,5 miliardi. L’interscambioall’interno dell’areamoneta unica si è portato a 148,7 miliardi di euro, in aumento dello 0,9% rispetto a dicembre 2019. Per l’intera Unione Europea si è registrato un ...