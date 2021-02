Europa al gelo prima della svolta. Grandi nevicate tra Grecia e Turchia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un’ampia parte d’Europa è ancora alle prese col freddo d’origine russa, ma da occidente lo scenario sta bruscamente cambiando col ritorno delle correnti atlantiche e subtropicali che riportano la mitezza a partire dalla Spagna e dalla Francia. Il grande freddo è quasi al capolinea anche in Italia, dove presto risentiremo della rimonta anticiclonica e dell’aria ben più mite associata. Le correnti gelide dalla Russia hanno spostato la propria rotta più ad est, andando ad investire il Mediterraneo Orientale. Le nevicate copiose tra il Mar Nero ed il Mediterraneo OrientaleSe in Italia il meteo sta tornando ovunque stabile, tutt’altro scenario riguarda invece Grecia e Turchia penalizzate da bufere di neve, nel momento attuale che sono investite più direttamente dalle masse d’aria gelida in discesa dalla ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un’ampia parte d’è ancora alle prese col freddo d’origine russa, ma da occidente lo scenario sta bruscamente cambiando col ritorno delle correnti atlantiche e subtropicali che riportano la mitezza a partire dalla Spagna e dalla Francia. Il grande freddo è quasi al capolinea anche in Italia, dove presto risentiremorimonta anticiclonica e dell’aria ben più mite associata. Le correnti gelide dalla Russia hanno spostato la propria rotta più ad est, andando ad investire il Mediterraneo Orientale. Lecopiose tra il Mar Nero ed il Mediterraneo OrientaleSe in Italia il meteo sta tornando ovunque stabile, tutt’altro scenario riguarda invecepenalizzate da bufere di neve, nel momento attuale che sono investite più direttamente dalle masse d’aria gelida in discesa dalla ...

robertosaviano : Bosniaci, croati e l’Europa tutta stanno sfruttando l’artiglieria del gelo per comunicare un messaggio chiaro: chi… - robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco', la mia rubrica su @7corriere in edicola oggi, la foto di un migrante sulla neve in Bo… - GattiKiara : RT @robertosaviano: Bosniaci, croati e l’Europa tutta stanno sfruttando l’artiglieria del gelo per comunicare un messaggio chiaro: chi vien… - PencoG : Corriere UP: Bosnia, tra i migranti al gelo respinti dall’Europa. E chi è Elena Goitini, una donna a capo di… - AnnamariaGalav2 : RT @robertosaviano: Bosniaci, croati e l’Europa tutta stanno sfruttando l’artiglieria del gelo per comunicare un messaggio chiaro: chi vien… -