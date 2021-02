Eurogruppo | debutto europeo per il ministro Franco “Discusso di situazione economica e sanitaria Prospettive migliorano”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’, che riunisce i ministri economico finanziari della zona euro, si è riunito oggi in teleconferenza per affrontare i temi relativi allamacroe a quella. Per il nuovodell’Economia Danielesi è trattato del “battesimo”, domani parteciperà all’Ecofin dove la partecipazione si allarga ai ministri dei paesi dell’Unione, anche se non aderenti alla moneta unica. Durante la riunione di oggi sono stati ascoltati esperti dell’Oms che hanno fornito il loro punto di vista sull’evoluzione della pandemia. Nella discussione, fra gli elementi positivi citati, l’avvio delle campagne vaccinali nei diversi Paesi, mentre resta preoccupazione per le nuove varianti del virus. È stata sottolineata la necessità di estendere ...

Venerdì sarà anche il giorno deldi Draghi sulla scena internazionale come premier: ... Intanto, dopo l'esordio di oggi all', il ministro dell'Economia, Daniele Franco, domani sarà ...In crescita il Pil del Giappone, la produzione industriale e la bilancia commerciale dell'Ue, mentre è in corso la riunione dell'in modalità distanziata, con ildel ministro dell'...Il Senato è convocato mercoledì alle 10 per il discorso con cui il premier chiederà la fiducia sul proprio esecutivo: la 'chiama' dei senatori è attesa verso le 20.30, ma sull'articolazione del dibatt ...A soli due giorni dal giuramento, il neo-Ministro per l’Economia e le Finanze è già alle prese con le politiche finanziarie e anti-pandemia di Bruxelles.