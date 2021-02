Esordio record a Wall Street per Bumble, l'app di incontri dove il primo passo lo fa la donna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Di gran carriera. Così Bumble, app di incontri dove è la donna a fare la prima mossa, ha fatto il suo Esordio a Wall Street lo scorso giovedì chiudendo in rialzo del 63,5% e guadagnando il 7,32% nella giornata di venerdì. È solo l’ultimo capitolo di una startup di successo, lanciata nel 2014 da Whitney Wolfe Herd che oggi, ad appena 31 anni, possiede 21,54 milioni di azioni, pari all’11,6% della società. “Oltre ad essere la più giovane miliardaria self-made del mondo, è anche la più giovane CEO donna che abbia mai quotato un’azienda negli Stati Uniti”, sottolinea Forbes. Nel 2020 l’app ha superato i 70 milioni di utenti attivi e ora raccoglie i primi frutti in Borsa. La fondatrice Wolfe Herd è tra coloro che nel 2012 hanno dato vita a Tinder, forse la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Di gran carriera. Così, app diè laa fare la prima mossa, ha fatto il suolo scorso giovedì chiudendo in rialzo del 63,5% e guadagnando il 7,32% nella giornata di venerdì. È solo l’ultimo capitolo di una startup di successo, lanciata nel 2014 da Whitney Wolfe Herd che oggi, ad appena 31 anni, possiede 21,54 milioni di azioni, pari all’11,6% della società. “Oltre ad essere la più giovane miliardaria self-made del mondo, è anche la più giovane CEOche abbia mai quotato un’azienda negli Stati Uniti”, sottolinea Forbes. Nel 2020 l’app ha superato i 70 milioni di utenti attivi e ora raccoglie i primi frutti in Borsa. La fondatrice Wolfe Herd è tra coloro che nel 2012 hanno dato vita a Tinder, forse la ...

