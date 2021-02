Ermal Meta | ”Tribù urbana” è il nuovo album | “La forza è l’insieme”

(Di lunedì 15 febbraio 2021)ha annunciato via social l’uscita del. Si chiamerà “” in arrivo il 12 marzo. Il cantautore sarà inoltre protagonista a Sanremo 2021 con il brano Un milione di cose da dirtiè in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “Un milione di cose da dirti”, contenuto neldi inediti “” di prossima uscita. La data di pubblicazione arriva dallo stesso artista che sui propri profili social presenta il suo nuovissimo progetto musicale. “Ciao amici, il 12 marzo uscirà il mio, TRIBU’. Sono emozionato e sono impaziente di farvelo ascoltare. In questi ...

Si intitola Tribù Urbana il nuovo album di, in programma dopo la partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo 2021 . Ad annunciarlo ai fan, sui social, è stato lo stessorivolgendosi alla sua 'tribù'.