Ermal Meta presenta il nuovo album “Tribù Urbana” | il commento di Fabrizio Moro

Mami_Beautree : RT @AllMusicItalia: Annunciati i dettagli, dal titolo alla data di uscita, del nuovo attesissimo album di @MetaErmal @mescalofficial @famed… - AllMusicItalia : Annunciati i dettagli, dal titolo alla data di uscita, del nuovo attesissimo album di @MetaErmal @mescalofficial… - LauraGiulia71 : RT @Spettakolo_mag: Finalmente una data da attendere con impazienza: @MetaErmal ha svelato quando verrà pubblicato #TribùUrbana. Siete pron… - CLAUDIAMAN66 : RT @perchetendenza: 'Ermal': Perché Ermal Meta ha annunciato che dal 12 marzo sarà disponibile il suo nuovo album 'Tribù Urbana' https://t.… - Manuela15945617 : RT @Spettakolo_mag: Finalmente una data da attendere con impazienza: @MetaErmal ha svelato quando verrà pubblicato #TribùUrbana. Siete pron… -

Ultime Notizie dalla rete : Ermal Meta

A dare una svolta a questo lunedì 15 febbraio ci ha pensato, con l'annuncio dell'uscita del suo nuovo - attesissimo - disco di inediti. Il progetto uscirà il prossimo 12 marzo , si intitolerà "Tribù urbana" e arriverà a circa 3 anni di distanza dl ...Si intitola Tribù Urbana il nuovo album di, in programma dopo la partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo 2021 . Ad annunciarlo ai fan, sui social, è stato lo stessorivolgendosi alla sua 'tribù'. Tribù Urbana è in ...Ermal Meta ha annunciato via social l'uscita del nuovo album. Si chiamerà "Tribù urbana" in arrivo il 12 marzo ...Si chiamerà Tribù Urbana il nuovo album di Ermal Meta che uscirà a marzo, dopo la sua partecipazione al festival di Sanremo ...