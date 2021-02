Ennesimo sfregio a Paolo Rossi: cimeli storici spariti dallo stadio di Vicenza (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il mondo del calcio continua a piangere la morte di Paolo Rossi e nel frattempo si è verificato un altro brutto episodio. Dopo lo sfregio in casa nel giorno del funerale, altri ricordi del bomber sono scomparsi dalla sede del Vicenza calcio. Come riportano i giornali locali è stata presentata una denuncia per furto contro ignoti da parte dell’amministratore straordinario della società Nerio De Bortoli. Il furto sarebbe avvenuto nella sede del club, allo stadio Menti di Vicenza. Tra i cimeli rubati ci sono: il cartellino che Paolo Rossi firmò quando il Vicenza lo arruolò dalla Juventus nel 1976, il documento dei premi partita e degli incentivi legati ai gol realizzati nel primo anno dell’attaccante con i veneti, il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il mondo del calcio continua a piangere la morte die nel frattempo si è verificato un altro brutto episodio. Dopo loin casa nel giorno del funerale, altri ricordi del bomber sono scomparsi dalla sede delcalcio. Come riportano i giornali locali è stata presentata una denuncia per furto contro ignoti da parte dell’amministratore straordinario della società Nerio De Bortoli. Il furto sarebbe avvenuto nella sede del club, alloMenti di. Tra irubati ci sono: il cartellino chefirmò quando illo arruolò dalla Juventus nel 1976, il documento dei premi partita e degli incentivi legati ai gol realizzati nel primo anno dell’attaccante con i veneti, il ...

