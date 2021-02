Energy drink con ananas, carote e curcuma. Grinta naturale al 100% (Di lunedì 15 febbraio 2021) Energy drink naturale al 100% Preparazione: 5 minutiCalorie: 70 Kcal a porzione INGREDIENTI X 2 PERSONE:230 g di carote a dadini 200 g di ananas pulito a dadini 200 ml di acqua 20 cubetti di ghiaccio 1 cucchiaino di curcuma in polvere Procedimento Frullate le carote e l’ananas con l’acqua, passate poi in un colino separando il succo dalla fibra (potete usare l’estrattore per velocizzare i tempi). Unite al succo la curcuma, mescolate e versate in due bicchieri dove avrete messo i cubetti di ghiaccio. Segreto / Consiglio La curcuma e? una spezia che possiede proprieta? antiossidanti, quindi di contrasto all’azione ossidativa dei radicali liberi, e antinfiammatorie, dovute alla presenza di ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021)alPreparazione: 5 minutiCalorie: 70 Kcal a porzione INGREDIENTI X 2 PERSONE:230 g dia dadini 200 g dipulito a dadini 200 ml di acqua 20 cubetti di ghiaccio 1 cucchiaino diin polvere Procedimento Frullate lee l’con l’acqua, passate poi in un colino separando il succo dalla fibra (potete usare l’estrattore per velocizzare i tempi). Unite al succo la, mescolate e versate in due bicchieri dove avrete messo i cubetti di ghiaccio. Segreto / Consiglio Lae? una spezia che possiede proprieta? antiossidanti, quindi di contrasto all’azione ossidativa dei radicali liberi, e antinfiammatorie, dovute alla presenza di ...

