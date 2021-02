Energia | borsa elettrica | a gennaio prezzo a 60 | 71 euro mwh +12 | 4%

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) –dell’elettricità in crescita alla. Il 2021 si apre con un Pun ai massimi degli ultimi due anni, pari a 60,71/MWh (+12,4% su dicembre e +27,9% sul 2020). E’ quanto si legge nella newsletter del Gme diffusa oggi. La dinamica si inserisce in un contesto caratterizzato da una significativa crescita dei costi del gas e da ampi incrementi di prezzi registrati sulle principali borse elettriche limitrofe. Gli effetti dei rialzi diesteri si riflettono anche su base zonale, risultando le quotazioni centro-settentrionali più elevate rispetto a quelle registrate nel resto d’Italia (61/MWh contro 56/60/MWh). In calo su base annuale i volumi complessivamente contrattati nel MGP (24,8 ...

Elaborazione a cura di 'Quotidiano' . Prosegue la calma sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni in Mediterraneo che venerdi' hanno chiuso in leggera salita sulla benzina e sostanzialmente invariate sul diesel, oggi e ...Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidianodei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalita' self, e' 1,503 euro al litro (1,...Nessuna negoziazione nel corso del mese sul Mercato a Termine dell'energia (MTE) che vede prezzi di controllo in generale rialzo. Il prodotto Febbraio 2021 chiude il periodo di contrattazione con un ...Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Prezzo dell'elettricità in crescita alla borsa elettrica a gennaio. Il 2021 si apre con un Pun ai massimi degli ultimi due anni, pari a 60,71 euro/MWh (+12,4% su dicembre e ...