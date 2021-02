Emma Marrone, la sua unica certezza nella vita: il suo punto fermo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone ha pubblicato una foto svelando qual è per lei ad oggi la sua più grande certezza nella vita: non riesce a farne a meno. Emma Marrone ha postato una bellissima immagine davvero molto divertente che ha fatto sorridere tutti i suoi amatissimi fan e follower in cui la cantante, chiaramente in tono ironico, Leggi su youmovies (Di lunedì 15 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies.ha pubblicato una foto svelando qual è per lei ad oggi la sua più grande: non riesce a farne a meno.ha postato una bellissima immagine davvero molto divertente che ha fatto sorridere tutti i suoi amatissimi fan e follower in cui la cantante, chiaramente in tono ironico,

FoodLooveer : RT @_elisarcastic: Buon San Valentino a noi innamorati dell'amicizia tra Amorosoof ed Emma Marrone - Thebeautyofwine : RT @_elisarcastic: Buon San Valentino a noi innamorati dell'amicizia tra Amorosoof ed Emma Marrone - nagioia08 : Sono in mood 'L'amore non mi basta' di Emma marrone con 'Che ne è stato delle frasi ci sarò comunque vada' In sosti… - Genesy94 : L'unica cosa positiva delle #rosmello è che hanno fatto salire le views ad Emma Marrone ahahahahah - donna_lunatica : RT @_elisarcastic: Buon San Valentino a noi innamorati dell'amicizia tra Amorosoof ed Emma Marrone -