Emilia Romagna, da oggi via alle vaccinazioni degli over 85: come prenotarsi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da oggi, in Emilia Romagna, iniziano le vaccinazioni degli ultra ottantacinquenni, ma si procederà per scaglioni. Questo significa che si partirà prima coi nati fino al 1936, procedendo poi coi nati dal 1937 fino al 1941. A giorni si darà il via anche alle vaccinazioni del personale scolastico e le forze dell'ordine sotto i 55 anni: a loro sarà somministrato il vaccino AstraZeneca. Agli anziani i vaccini Moderna e Pfizer. Per prenotare non serve la prescrizione medica! Bastano i dati anagrafici – nome cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale. Basterà accedere al sito "prenotazioni.vaccinicovid.gov.it" e compilare il form che vi verrà presentato. Ricorda: non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età, ...

