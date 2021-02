Emergenza Covid, l’Italia rischia un nuovo lockdown per contrastare le varianti (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’arrivo del Governo Draghi potrebbe coincidere con nuove chiusure e limitazioni alle libertà personali delle persone. Ad annunciarlo è Walter Ricciardi, il quale ha rivelato la necessità di un nuovo lockdown in Italia. “È urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’arrivo del Governo Draghi potrebbe coincidere con nuove chiusure e limitazioni alle libertà personali delle persone. Ad annunciarlo è Walter Ricciardi, il quale ha rivelato la necessità di unin Italia. “È urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario untotale in tutta Italia immediato, che preveda L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Governo Draghi, a ministri e capigruppo compiti da "pontieri"

... da Autostrade al 5G - ma anche per la gestione dell'emergenza pandemica. Che è l'altra sua ...auspica che venga cambiata la squadra dei tecnici e dei manager impiegata finora nella crisi del Covid 19. ...

Una delle prime sfide del nuovo esecutivo sarà la proroga (o la revoca) del divieto di licenziare

... "dobbiamo invece graduare l'uscita dal blocco prolungando la cassa Covid per le aziende in gravi ... "Il blocco dei licenziamenti è una misura necessaria e va prolungata fino alla fine dell'emergenza ...

Organizzazione emergenza Covid, sindacati chiedono incontro urgente a Toma Primonumero Torna in piazza il mercatino degli hobbisti

Stamattina, in piazza Costituente a Mirandola, riprenderà l’appuntamento col mercatino storico degli hobbisti. Sospesa al pari di altri eventi a causa dell’emergenza Covid, la manifestazione si terrà ...

Vigili e assessora rientrano in possesso della piscina comunale

san giuliano terme. Grosse tenaglie alla mano con la scorta della polizia municipale e la fascia tricolore indosso a sottolineare l’ufficialità del momento, l’assessora allo sport del Comune di San Gi ...

