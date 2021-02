Elsa Hosk è diventata mamma, ecco le prime foto di famiglia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con una foto patinata via l’altra, Elsa Hosk ha documentato su Instagram tutta la sua gravidanza. Scatti in bianco e nero, outfit firmati, parole dolci: la top svedese (ve la ricordate con il Fantasy Bra di Victoria’s Secret?) ha intrattenuto i follower con i suoi aggiornamenti in questi mesi. L’11 febbraio la modella è diventata mamma di Tuulikki Joan Daly e, ovviamente, ha dato l’annuncio a mezzo social. “Il giorno più bello della mia vita. Il mio orgoglio più grande è averti partorita”, scrive Elsa Hosk, a corredo di una foto della nuova famiglia a tre. Nell’immagine la piccola, avvolta in una mussolina di Aden+Anais con stampa di elefanti, dorme in braccio al papà, l’imprenditore Tom Daly, che a petto nudo la stringe a sé mentre ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con unapatinata via l’altra,ha documentato su Instagram tutta la sua gravidanza. Scatti in bianco e nero, outfit firmati, parole dolci: la top svedese (ve la ricordate con il Fantasy Bra di Victoria’s Secret?) ha intrattenuto i follower con i suoi aggiornamenti in questi mesi. L’11 febbraio la modella èdi Tuulikki Joan Daly e, ovviamente, ha dato l’annuncio a mezzo social. “Il giorno più bello della mia vita. Il mio orgoglio più grande è averti partorita”, scrive, a corredo di unadella nuovaa tre. Nell’immagine la piccola, avvolta in una mussolina di Aden+Anais con stampa di elefanti, dorme in braccio al papà, l’imprenditore Tom Daly, che a petto nudo la stringe a sé mentre ...

La top model svedese Elsa Hosk ha dato alla luce una bambina, Tuulikki Joan, che vanta già un corredino di tutto rispetto ...

