Elon Musk ha invitato Putin su Clubhouse. Mosca: "Valuteremo" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Clubhouse è senza dubbio il social del momento. A fare "scalpore" è l'ultima trovata del visionario imprenditore Elon Musk, che ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a conversare sulla piattaforma. "Sarebbe un grande onore poterle parlare", ha scritto in un tweet (in russo) il ceo di Tesla e Space X. Una proposta considerata "molto interessante" da Cremlino, che però prima deve "capire" di cosa si tratta. "Il presidente Putin non gestisce direttamente i social – ha detto il portavoce Dmitry Peskov – Dobbiamo capire cosa s'intende, in qualche modo gestire il tutto, e poi reagiremo". Lanciato nel 2020, in piena pandemia, in poco tempo tempo Clubhouse è stato scaricato da diversi utenti famosi che nelle "stanze sonore", messe a disposizione dall'app, si scambiano ...

