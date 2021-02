Elon Musk ha giocato a Cyberpunk 2077... e pensa che gli impianti cibernetici saranno presto realtà. (Di martedì 16 febbraio 2021) Il geniale e chiacchieratissimo plurimiliardario Elon Musk ha giocato a Cyberpunk 2077, restando impressionato dalla sua possibile visione del futuro. "Stavo giocando a Cyberpunk e ho pensato che... uhh, mi sono un po' sentito a casa" ha dichiarato ai microfoni di Joe Rogan Experience. Il riferimento è, naturalmente, alle futuristiche ricerche che sta portando avanti relativamente alla cibernetica e agli impianti neurali. Questi esperimenti, volti a migliorare in futuro la vita di soggetti, ad esempio, con problemi di paralisi, sta portando in territori sconosciuti, ad esempio con chip neurali instaurati all'interno di crani di scimmia che permettono loro di imparare a giocare ai videogiochi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 febbraio 2021) Il geniale e chiacchieratissimo plurimiliardarioha, restando impressionato dalla sua possibile visione del futuro. "Stavo giocando ae hoto che... uhh, mi sono un po' sentito a casa" ha dichiarato ai microfoni di Joe Rogan Experience. Il riferimento è, naturalmente, alle futuristiche ricerche che sta portando avanti relativamente alla cibernetica e aglineurali. Questi esperimenti, volti a migliorare in futuro la vita di soggetti, ad esempio, con problemi di paralisi, sta portando in territori sconosciuti, ad esempio con chip neurali instaurati all'interno di crani di scimmia che permettono loro di imparare a giocare ai videogiochi. Leggi altro...

repubblica : Russia, Elon Musk invita Putin a conversare su ClubHouse. Il Cremlino: 'Interessante' - eziomauro : Russia, Elon Musk invita Putin a conversare su ClubHouse. Il Cremlino: 'Interessante' - mariana80024548 : ELON MUSK IN UNA RECENTE INTERVISTA FA UNA DICHIARAZIONE STRANA SUGLI AL... - mariana80024548 : ELON MUSK IN UNA RECENTE INTERVISTA FA UNA DICHIARAZIONE STRANA SUGLI ALIENI... - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Starlink, la connessione internet satellitare di Elon Musk apre in Italia. Copertura entro il… -