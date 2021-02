Elio Cipri picchiato, a Storie Italiane il papà di Syria: “Chiedevo rispetto della mascherina” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Syria è stata la prima a dare la notizia che il suo papà era stato picchiato da una persona a cui aveva gentilmente chiesto di mettere la mascherina. Oggi Elio Cipri ospite a Storie Italiane ha raccontato come si sono svolti i fatti. Era in un bar centrale vicino alla Rai di viale Mazzini, stava parlando con una sua speaker e arriva un signore che si mette tra loro due. Elio e la sua collaboratrice stavano lavorando alla loro postazione, per la loro radio. Cipri gli ha chiesto di mettere la mascherina, erano vicinissimi. Una brutta risposta e poi un pugno di questo signore. I segni sul volto del papà di Syria sono ancora ben evidenti, un episodio che lascia lui e tutti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 febbraio 2021)è stata la prima a dare la notizia che il suoera statoda una persona a cui aveva gentilmente chiesto di mettere la. Oggiospite aha raccontato come si sono svolti i fatti. Era in un bar centrale vicino alla Rai di viale Mazzini, stava parlando con una sua speaker e arriva un signore che si mette tra loro due.e la sua collaboratrice stavano lavorando alla loro postazione, per la loro radio.gli ha chiesto di mettere la, erano vicinissimi. Una brutta risposta e poi un pugno di questo signore. I segni sul volto deldisono ancora ben evidenti, un episodio che lascia lui e tutti ...

