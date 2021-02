Elezioni Torino, il Pd nazionale batte il tempo: “Serve il nome del candidato” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un nuovo incontro tra i vertici torinesi e quelli nazionali del Partito Democratico per decidere le strategie da adottare per le prossime Elezioni amministrative, con una consapevolezza: che il tempo scorre veloce ed è necessario individuare il candidato. All’incontro erano presenti la responsabile Enti Locali Caterina Bini e il responsabile dell’iniziativa politica Nicola Oddati, i segretari Mimmo Carretta e Paolo Furia, la vicesegretaria regionale Monica Canalis, il presidente Metropolitano Domenico Cerabona e i membri della segreteria provinciale Raffaele Gallo, Saverio Mazza e Daniele Valle. “Da parte di tutti i partecipanti è emersa piena consapevolezza dell’importanza dell’appuntamento elettorale e dei tempi che diventano sempre più stretti per presentare una proposta, insieme alla coalizione, alla città” spiega in una ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un nuovo incontro tra i vertici torinesi e quelli nazionali del Partito Democratico per decidere le strategie da adottare per le prossimeamministrative, con una consapevolezza: che ilscorre veloce ed è necessario individuare il. All’incontro erano presenti la responsabile Enti Locali Caterina Bini e il responsabile dell’iniziativa politica Nicola Oddati, i segretari Mimmo Carretta e Paolo Furia, la vicesegretaria regionale Monica Canalis, il presidente Metropolitano Domenico Cerabona e i membri della segreteria provinciale Raffaele Gallo, Saverio Mazza e Daniele Valle. “Da parte di tutti i partecipanti è emersa piena consapevolezza dell’importanza dell’appuntamento elettorale e dei tempi che diventano sempre più stretti per presentare una proposta, insieme alla coalizione, alla città” spiega in una ...

