Elettra Lamborghini, lite furibonda con la sorella Ginevra: il motivo (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Tra le due non correrebbe buon sangue ormai da tempo E’ un momento particolarmente caldo per Elettra Lamborghini. La bella cantante, star dei social, è al centro di diverse voci di gossip, che riguardano il suo futuro lavorativo. Come riportato da Giornalettismo, sarebbe pronto per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Tra le due non correrebbe buon sangue ormai da tempo E’ un momento particolarmente caldo per. La bella cantante, star dei social, è al centro di diverse voci di gossip, che riguardano il suo futuro lavorativo. Come riportato da Giornalettismo, sarebbe pronto per L'articolo proviene da Inews.it.

Frances28064898 : RT @HopeSlash: Ma che minchia ci azzecca? Madonna, come se altri lì dentro non lo avessero fatto Come disse Elettra Lamborghini: #gfvip #pr… - RoJuventina : RT @HopeSlash: Ma che minchia ci azzecca? Madonna, come se altri lì dentro non lo avessero fatto Come disse Elettra Lamborghini: #gfvip #pr… - HopeSlash : Ma che minchia ci azzecca? Madonna, come se altri lì dentro non lo avessero fatto Come disse Elettra Lamborghini:… - camillaspecter : @aomacheguardi elettra lamborghini, fedez, alvaro soler, salmo, arisa, cristina chiabotto, i sonohra - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA -