Ecco Beatrice, la prima bimba che appena nata ha sconfitto il Coronavirus. Ha compiuto un anno (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un compleanno importante il primo, per tutti i bambini, e genitori, ma c'è una famiglia che in questi giorni lo festeggia più sentitamente; sono i genitori di Beatrice, la "bimba guerriera" di Bergamo che è risultata positiva al Covid dopo appena 20 giorni dalla nascita. La mamma non si è mai spiegata come fosse stato possibile, forse la bimba fu contagiata nel corso di un controllo successivo, dopo il quale in effetti Beatrice Aurora iniziò a stare male e venne ricoverata per ben 18 lunghi giorni in terapia neonatale. I ricordi della madre Terribili i ricordi di quei giorni della mamma Marta, raccontati a La Repubblica: Intorno a noi la gente moriva e Beatrice era in ospedale, da sola, in una culletta termica. Nemmeno il mio latte ...

