E’ uscito ‘Esperienze di vita nei giorni del silenzio – La Bicocca al tempo del Coronavirus’

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il contributo della ricerca scientifica per contrastare la pandemia. Le nuove modalità di didattica per garantirne la continuità nei periodi di lockdown. Le strategie messe in campo dalla governance per rispondere alle esigenze via via imposte dall’evolversi di una situazione mai così critica. La forza di una comunità accademica che trasforma l’emergenza in opportunità. Sono alcuni dei temi al centro di “Esperienze dineidel– Laaldel Coronavirus”, libro pubblicato da Nomos Edizioni, in vendita dal 17 febbraio (già disponibile sul sito della casa editrice), a un anno dal primo caso di Covid-19 riscontrato in Italia. Il volume è stato curato da Giampaolo Nuvolati, prorettore per i Rapporti con il territorio dell’ateneo milanese, e ripercorre, grazie a più di ...