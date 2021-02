È morta Alice, la 17enne investita sulle strisce a Foggia: le parole della madre (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si è spenta la speranza per Alice, 17enne investita sulle strisce a Foggia pochi mesi e il cui calvario è arrivato ad un drammatico epilogo. Dopo il tragico incidente, la sua vita è rimasta appesa ad un filo, tra speranza e nuovi peggioramenti, fino a ieri, quando la 17enne Alice è stata dichiarata morta. La notizia è stata confermata anche da poche, toccanti parole della madre Teresa. Alice, investita sulle strisce a 17 anni La storia di Alice viene riportata dai quotidiani locali pugliesi, che dallo scorso 13 ottobre hanno seguito le sue drammatiche vicende. La giovane era stata ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si è spenta la speranza perpochi mesi e il cui calvario è arrivato ad un drammatico epilogo. Dopo il tragico incidente, la sua vita è rimasta appesa ad un filo, tra speranza e nuovi peggioramenti, fino a ieri, quando laè stata dichiarata. La notizia è stata confermata anche da poche, toccantiTeresa.a 17 anni La storia diviene riportata dai quotidiani locali pugliesi, che dallo scorso 13 ottobre hanno seguito le sue drammatiche vicende. La giovane era stata ...

