È in arrivo il secondo film tratto dalla serie tv Downton Abbey? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c’è una sola voce. Negli ultimi tempi se ne sono aggiunte tante. Quindi, un secondo film, tratto dalla serie tv Downton Abbey, è una realtà, non più una fantasia. Il sequel della pellicola del 2019 ha un solo grande ostacolo sulla strada della sua realizzazione: la pandemia da Covid-19. Ma ecco tutto quello che sappiamo finora. Il successo del primo Downton Abbey Il primo a confermare che non erano solo chiacchiere è stato il quotidiano The Sun. «È già in cantiere», scriveva subito dopo il grande successo che è stato il primo film. Stando alla stampa di settore, infatti, Downton Abbey – Il film ha sfiorato i 200 milioni di incassi al botteghino. Un risultato ... Leggi su amica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c’è una sola voce. Negli ultimi tempi se ne sono aggiunte tante. Quindi, untv, è una realtà, non più una fantasia. Il sequel della pellicola del 2019 ha un solo grande ostacolo sulla strada della sua realizzazione: la pandemia da Covid-19. Ma ecco tutto quello che sappiamo finora. Il successo del primoIl primo a confermare che non erano solo chiacchiere è stato il quotidiano The Sun. «È già in cantiere», scriveva subito dopo il grande successo che è stato il primo. Stando alla stampa di settore, infatti,– Ilha sfiorato i 200 milioni di incassi al botteghino. Un risultato ...

