È Britney Spears-mania: dopo il documentario del Times, arriva un film su Netflix? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tutti vogliono un pezzo di Britney Spears. Non solo i fan che l’hanno sempre sostenuta, ma anche i network che, alla luce del successo del documentario Framing Britney Spears realizzato dal New York Times e disponibile su Hulu, hanno capito che la popstar è il nome giusto su cui puntare. E così, dopo il clamore sollevato dall’uscita del lavoro diretto da Samantha Stark, che ha risvegliato l’onta del movimento #FreeBritney ed ha in parte contribuito alla piccola vittoria legale della Spears sul padre Jamie, pare che adesso si sia fatta avanti anche Netflix, che sarebbe al lavoro su un film dedicato alla vita della cantante. https://www.youtube.com/watch?v=7SJMg00HoR8 Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tutti vogliono un pezzo di Britney Spears. Non solo i fan che l’hanno sempre sostenuta, ma anche i network che, alla luce del successo del documentario Framing Britney Spears realizzato dal New York Times e disponibile su Hulu, hanno capito che la popstar è il nome giusto su cui puntare. E così, dopo il clamore sollevato dall’uscita del lavoro diretto da Samantha Stark, che ha risvegliato l’onta del movimento #FreeBritney ed ha in parte contribuito alla piccola vittoria legale della Spears sul padre Jamie, pare che adesso si sia fatta avanti anche Netflix, che sarebbe al lavoro su un film dedicato alla vita della cantante. https://www.youtube.com/watch?v=7SJMg00HoR8

matildastofler : Io super happy perché finalmente posso vestirmi come britney spears - skylla04686430 : RT @vincycernic95: Mi ferisce molto di più se mi si dà del cattivo invece che frocio ALEXA PLAY CIRCUS BY BRITNEY SPEARS - SimoJeanP : @stanzaselvaggia Ciao Selvaggia? Hai già visto il documentario del New York Times su Britney Spears e la sua Conser… - RollingStoneita : Dopo il successo di ‘Framing Britney Spears’, anche il colosso dello streaming avrà il suo film sulla vita della po… - BabylonianDream : RT @mariahsbubble: Franceska Pepe: - fan #1 di Maria Teresa Rita - amica di Guenda - non sopporta Oppini - fan di Britney Spears - ha massa… -