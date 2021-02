Draghi nomina Deodato capo degli Affari Generali e Legislativi | nel 2015 annullò i matrimoni gay celebrati all' estero

ilfoglio_it : ?? Antonio Funiciello sarà il nuovo capo di gabinetto del presidente del Consiglio Mario Draghi. Ecco tutte le altre… - sbonaccini : Buon lavoro al nuovo Governo Draghi. Un particolare in bocca al lupo a Patrizio Bianchi, che è stato assessore dell… - berlusconi : “Forza Italia farà la sua parte”: l’ho dichiarato al termine dell’incontro con il Presidente Draghi, e che ripeto v… - EugenioCardi : RT @vivisantoro77: Di male in peggio. La direzione pare piuttosto chiara. Ringraziamo sentitamente chi ha consentito la nascita di questo g… - Annalis80790333 : RT @SimoneAlliva: #Draghi nomina Carlo Deodato a capo del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi. Simpatizzante di CL e Sentinel… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi nomina

Il Messaggero

Telecom Italia +2,6% e Inwit +2,0% guadagnano terreno. Ladi Vittorio Colao a ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale nel governosostiene i due titoli: Colao era a capo della gruppo incaricato dall'ex premier Conte di ...Insomma, con queste scelte il Governonon si posiziona bene rispetto ai diritti della comunità Lgbtqi+. Fa strano che i democratici al Governo non battano un colpo, persino dopo questa«Nonostante il rischio per le finanze pubbliche italiano resti alto», gli analisti di Equita ritengono che la nomina di Draghi come presidente del Consiglio, «la sua credibilità a livello ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 feb - 'La nomina nel Governo Draghi di Renato Brunetta a ministro della Pubblica Amministrazione rende attuale l'approfondimento delle problematiche legate ...