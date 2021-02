Draghi nomina capo di gabinetto Antonio Funiciello | già braccio destro di Lotti | guidò il comitato per il sì al referendum di Renzi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Veltroniano quando c’era Veltroni, montiano quando c’era Monti,ano quando c’era. Ora che l’aria è cambiata – e soffia vento di restaurazione –torna a Palazzo Chigi dadi. C’era già stato con presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e ora ci rientra con un altro premier, l’ex governatore della Bce Mario. Napoletano, 45 anni, laureato in filosofia alla Federico II, dirigerà lo staff deldel governoto dopo che il Barnum diha portato all’agonia e poi alla caduta del governo sostenuto da M5s e centrosinistra. Il suo ultimo libro, sarà un caso, si chiama Il metodo Machiavelli: racconta della sua esperienza proprio con Gentiloni, racconta tratti e ...

ilfoglio_it : ?? Antonio Funiciello sarà il nuovo capo di gabinetto del presidente del Consiglio Mario Draghi. Ecco tutte le altre… - sbonaccini : Buon lavoro al nuovo Governo Draghi. Un particolare in bocca al lupo a Patrizio Bianchi, che è stato assessore dell… - raffaellapaita : “Davvero la crisi che ha innescato la nomina di #Draghi è stata avvertita come incomprensibile da parte degli itali… - bar_rubino : RT @SimoneAlliva: #Draghi nomina Carlo Deodato a capo del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi. Simpatizzante di CL e Sentinel… - werbond : RT @SimoneAlliva: #Draghi nomina Carlo Deodato a capo del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi. Simpatizzante di CL e Sentinel… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi nomina

Il Messaggero

Tra i primi compiti di Ferro, si legge in una nota, quello di coordinare le posizioni sull'economia di Forza Italia con il Governo di Mario. com - Bof 15 - 02 - 21 17:28:01 (0456)PA 5 NNNN'Lanel Governodi Renato Brunetta a ministro della Pubblica Amministrazione rende attuale l'approfondimento delle problematiche legate all'attuazione dei contratti e alla modernizzazione ...15:27:27 Da Piedimonte Matese alla corte di Mario Draghi, Antonio Funiciello è il nuovo capo di gabinetto del presidente del consiglio. 45 anni, laureato in Filosofia all'Università Federico II, gio ...Silvio Berlusconi nomina il nuovo coordinatore nazionale, il vice coordinatore e il nuovo responsabile economico del partito. Ecco chi sono gli uomini chiave del Cav ...