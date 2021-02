Draghi e il lockdown | cosa farà il nuovo governo?

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021. La decisione è arrivata dopo il verbale del 12 febbraio del CTS. Ieri il consigliere scientifico del Ministro della Salute Ricciardi ha spiegato che “Serve un. Speriamo che illo appoggi”.ha intenzione di fare? Il 12 febbraio il Comitato Tecnico Scientifico, con specifico riferimento alla riapertura degli impianti sciistici nelle Regioni inserite nelle cosiddette ‘aree gialle’, affermava che “allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive vigenti, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale”. Il provvedimento tiene conto dei più recenti dati ...