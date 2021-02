Draghi alla prova lockdown: tra i partiti è già scontro sulle chiusure (Di lunedì 15 febbraio 2021) In attesa dell'ormai prossimo appuntamento con il voto di fiducia alle Camere (mercoledì al Senato e giovedì a Montecitorio, con quella che potrebbe essere la maggioranza più ampia della storia ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021) In attesa dell'ormai prossimo appuntamento con il voto di fiducia alle Camere (mercoledì al Senato e giovedì a Montecitorio, con quella che potrebbe essere la maggioranza più ampia della storia ...

