“Dopo un tumore al seno, mi impongono solo visite telefoniche”. La protesta di Non una di meno davanti al Sant’Anna di Torino (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Sulla mia pelle ho vissuto quest’esperienza: sono stata operata di tumore al seno, mi hanno telefonato per fare un a visita di controllo senologica telefonica, io ho preteso una visita in presenza. A marzo c’è stata la prima telefonata, l’ho accettata perché era un periodo particolare con la pandemia, adesso il 3 febbraio avevo un’altra visita, me l’hanno proposta telefonica ma io mi sono rifiutata e mi sono presentata qua al Sant’Anna”. A parlare è Mariagrazia Tesse, che ha denunciato la condizione dei pazienti oncologici a Torino. Oggi davanti all’ospedale Sant’Anna le attiviste di Non Una di meno hanno fatto un presidio per sensibilizzare sul tema. “Mi hanno dato dell’irresponsabile, mi han detto che siamo in tante, ma non siamo noi tante pazienti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Sulla mia pelle ho vissuto quest’esperienza: sono stata operata dial, mi hanno telefonato per fare un a visita di controllologica telefonica, io ho preteso una visita in presenza. A marzo c’è stata la prima telefonata, l’ho accettata perché era un periodo particolare con la pandemia, adesso il 3 febbraio avevo un’altra visita, me l’hanno proposta telefonica ma io mi sono rifiutata e mi sono presentata qua al”. A parlare è Mariagrazia Tesse, che ha denunciato la condizione dei pazienti oncologici a. Oggiall’ospedalele attiviste di Non Una dihanno fatto un presidio per sensibilizzare sul tema. “Mi hanno dato dell’irresponsabile, mi han detto che siamo in tante, ma non siamo noi tante pazienti, ...

ilfattovideo : “Dopo un tumore al seno, mi impongono solo visite telefoniche”. La protesta di Non una di meno davanti al Sant’Anna… - LILT_Bologna : La gravidanza dopo un tumore al seno è sicura #cancroalseno #tumori #maternità - kimmanuela : vi ringrazio tanto dell'appoggio ma non sono una ragazza 'forte'. mi fu diagnostico un tumore al cervello ad 11 ann… - bovuz00 : @NicolaP48015759 Nel caso non lo sapessi, Giulia ha avuto un tumore, ha subito bullismo e ha vissuto un divorzio qu… - infoitcultura : Elena Santarelli, come sta dopo il tumore il figlio Giacomo -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo tumore Tumore della vescica, l'immunoterapia riduce del 30% il rischio di recidiva

... più propriamente, carcinoma uroteliale che ha invaso il muscolo e che rimane ad alto rischio anche dopo essere stato asportato chirurgicamente. Il rischio di recidiva nel tumore della vescica Il ...

Elena Santarelli a Verissimo: 'E' stato un incubo, ma abbiamo vinto'

La donna ha voluto raccontare la storia che ha dovuto portare avanti dal 2017, quando a suo figlio Giacomo era stato diagnosticato un tumore cerebrale che però è riuscito a vincere dopo tante ...

“Dopo un tumore al seno, mi impongono solo visite telefoniche” Il Fatto Quotidiano Esercizio fisico può davvero essere utile contro il cancro

L’ esercizio fisico regolare è diventato più importante che in passato per evitare il cancro. Dall’inizio della pandemia, molte persone affermano di essere aumentate di peso a causa della ridotta atti ...

Cancro urotelio, con immunoterapia più tempo senza recidive

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il farmaco immunoncologico nivolumab offre un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da malattia in pazienti con carcin ...

... più propriamente, carcinoma uroteliale che ha invaso il muscolo e che rimane ad alto rischio ancheessere stato asportato chirurgicamente. Il rischio di recidiva neldella vescica Il ...La donna ha voluto raccontare la storia che ha dovuto portare avanti dal 2017, quando a suo figlio Giacomo era stato diagnosticato uncerebrale che però è riuscito a vinceretante ...L’ esercizio fisico regolare è diventato più importante che in passato per evitare il cancro. Dall’inizio della pandemia, molte persone affermano di essere aumentate di peso a causa della ridotta atti ...(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il farmaco immunoncologico nivolumab offre un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da malattia in pazienti con carcin ...